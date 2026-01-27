Cronaca

SARONNO – È stato disposto il fermo per il 19enne marocchino che nella notte tra sabato e domenica aveva contattato il 118 dopo la sparatoria avvenuta nel cosiddetto bosco dello spaccio, episodio costato la vita a un altro nordafricano.

Il giovane, che a sua volta sarebbe rimasto lievemente ferito durante l’aggressione, aveva chiesto aiuto ai soccorsi ed era stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per le cure del caso. Successivamente, nei suoi confronti è stato emesso un decreto di fermo: dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le indagini si stanno concentrando proprio su questo aspetto per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’ipotesi principale è quella di un regolamento di conti maturato all’interno del mondo dello smercio di droga. All’arrivo delle forze dell’ordine, attorno alle 22 di sabato, il 19enne si trovava ai margini dell’area boschiva. Poco all’interno, nei pressi di un bivacco, è stato rinvenuto l’altro giovane, gravemente ferito da colpi d’arma da fuoco. Trasportato all’ospedale di Saronno, è deceduto poco dopo. Le generalità e la nazionalità della vittima non sono state rese note. Nella zona del bivacco è stata inoltre trovata della droga, elemento che rafforza il filone investigativo legato allo spaccio.

