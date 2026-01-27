Sport

SARONNO – Lo scorso 18 gennaio al Paladozio di Saronno si è concluso il girone di andata della Serie A nazionale di Tchoukball che ha visto impegnate, oltre i padroni di casa Castor e Pollux, le due squadre di Ferrara Caplaz e Monkeys e, dalla provincia di Rovigo, i Lendinara Dragons.

I Saronno Pollux mettono in mostra dei netti miglioramenti sulla qualità del gioco che portano come hanno per risultato il primo punto stagionale grazie al pareggio 47-47 contro i Lendinara Monkeys. A conquistare due vittorie ci pensano i Saronno Castor che, nonostante buone prestazioni durante l’intera giornata sportiva, non riescono a imporsi nel big match vinto 53-58 dai Ferrara Monkeys che dimostrano, ancora una volta, la qualità e superiorità del proprio organico.

Saronno Pollux 42 – 59 Ferrara Caplaz

Saronno Castor 53 – 58 Ferrara Monkeys

Saronno Pollux 47 – 47 Lendinara Dragons

Saronno Castor 59 – 42 Ferrara Caplaz

Saronno Pollux 35 – 65 Ferrara Monkeys

Saronno Castor 64 – 51 Lendinara Dragons