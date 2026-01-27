iltra2

TRADATE – Il Comune di Tradate ha aderito al progetto “Orti di Lombardia” e mette a disposizione dei cittadini alcuni terreni destinati a orti urbani, situati in via Bainsizza e via Col di Lana. Le aree saranno concesse in comodato d’uso gratuito con l’obiettivo di promuovere socialità, reti di comunità e la partecipazione attiva alla gestione del verde pubblico.

Gli orti urbani sono rivolti ai cittadini maggiorenni residenti a Tradate che non svolgano attività di impresa agricola o commerciale. Non possono presentare domanda coloro che siano proprietari o utilizzatori di orti, giardini o terreni coltivabili nel territorio comunale di Tradate o nei comuni confinanti, né i cittadini appartenenti a nuclei familiari che abbiano già un componente assegnatario di un orto urbano comunale.

Per la formazione della graduatoria sono previsti specifici criteri di priorità. Hanno precedenza i cittadini che abbiano compiuto 67 anni di età, con priorità ai più anziani. Seguono i cittadini con invalidità superiore al 60%, ordinati in base alla gravità della certificazione, e infine i cittadini con accertate difficoltà economiche, per i quali la graduatoria sarà stilata dando priorità ai valori Isee più bassi.

La concessione degli orti è gratuita e avrà durata triennale, dal 1° marzo 2026 al 28 febbraio 2029. Restano a carico degli assegnatari esclusivamente le spese relative alla fornitura dell’acqua. È vietata la cessione o la trasmissione dell’orto a terzi. La concessione potrà cessare o decadere in caso di rinuncia, mancata coltivazione annuale, trasferimento della residenza, decesso dell’assegnatario o revoca da parte dell’ente. Gli assegnatari sono tenuti a rispettare precise norme di utilizzo: la coltivazione deve essere diretta, l’orto deve essere mantenuto in buono stato, non sono consentite modifiche strutturali, è obbligatorio il corretto smaltimento dei rifiuti e il rispetto del decoro urbano.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 12 del 12 febbraio. Il modulo, completo degli allegati richiesti, potrà essere inviato via email all’indirizzo [email protected] oppure consegnato a mano all’ufficio protocollo del Comune, aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30.

