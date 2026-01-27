Città

SARONNO – Un vero e proprio patrimonio cittadino, essenziale per la qualità della vita, ma che presenta criticità fisiologiche da analizzare, valutare e risolvere. L’obiettivo è uno solo: avere “la pianta giusta al posto giusto”, riducendo i rischi per la città e per i cittadini.

È quanto emerso dall’incontro pubblico di ieri sera a Villa Gianetti, dedicato agli alberi della città, ai numeri del verde urbano e alle scelte che ne guidano la gestione. Lunedì 26 gennaio, alle 21, nella sala di Villa Gianetti in via Roma 20, si è tenuta una serata di approfondimento e confronto sulla gestione del patrimonio arboreo cittadino.

Dopo l’introduzione dell’assessore al Verde Mauro Lattuada e del consigliere comunale con delega alla sostenibilità Simone Galli, l’agronomo Andrea Tovaglieri ha presentato un’analisi dettagliata della situazione del verde a Saronno. Il pubblico in sala non era particolarmente numeroso, ma attento e interessato, seguendo con attenzione l’excursus sulle condizioni degli alberi e sulle scelte adottate dall’Amministrazione negli ultimi mesi.

A Saronno sono censiti 7.950 alberi appartenenti a 81 generi diversi. Le specie più diffuse sono tigli, aceri, querce, cedri, frassini e carpini. Oltre 2.200 piante fanno parte del verde stradale, mentre circa 1.300 rientrano nel verde attrezzato. Più della metà degli alberi ha un’altezza inferiore ai 12 metri e solo tre esemplari superano i 30 metri.

Dai dati emerge che oltre 4.000 piante, pari al 51,6%, presentano qualche problematica legata a funghi, danni da auto o inquinamento. Un dato in linea con quello di altre amministrazioni, anche considerando che gli alberi con problemi gravi sono circa un centinaio.

Nelle prossime settimane partirà la gestione degli abbattimenti urgenti, cioè delle situazioni in cui le condizioni dell’albero rappresentano un rischio per l’incolumità delle persone. “La sicurezza deve essere una priorità: prima viene la sicurezza delle persone. Il verde va aumentato, ma con alberi più bassi e resistenti”, è stato spiegato durante l’incontro. Tra i primi abbattimenti previsti ci sono un abete ormai morto in viale Prealpi e un olmo nel parco degli Alpini. Contestualmente saranno effettuati controlli su 564 piante considerate a rischio per malattie o sicurezza.

Il piano prevede anche nuove piantumazioni: sono stati individuati 388 spazi dove sarà possibile inserire nuove essenze, sempre seguendo il principio della “pianta giusta al posto giusto”, per evitare problemi sia alle piante sia alla città e ai cittadini.

Dal pubblico sono arrivate domande e segnalazioni su situazioni specifiche, come la presenza della Popillia japonica, casi puntuali come via Pacinotti e il problema legato alla Takahashia japonica, tema su cui è stato chiesto un monitoraggio costante.

