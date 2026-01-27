Varesotto

BUSTO ARSIZIO – “Assoluto rispetto per il lavoro svolto dagli inquirenti ai quali abbiamo garantito fin da subito la massima collaborazione nel corso delle attività investigative su fatti risalenti al 2022”. L’Asst Valle Olona commenta la notizia sul rinvio a giudizio di due suoi dipendenti precisando come l’azienda si sia subito costitutiva parte civile essendo “parte lesa in questa bruttissima vicenda” nata da “condotte personali” e “del tutto estranee ai valori e alle procedure organizzative dell’Asst che da sempre opera nel rispetto della trasparenza, della legalità e della tutela dell’interesse pubblico”.

L’Asst Valle Olona precisa inoltre che il tecnico di neurofisiologia “ha rassegnato le proprie dimissioni nel corso del 2024 e che l’Azienda ha incassato gli importi relativi al reato di peculato”.

