BUSTO ARSIZIO – Peculato, truffa aggravata e false attestazioni: sono questi i reati contestati a due dipendenti pubblici, un medico neurologo e un tecnico sanitario, finiti a giudizio al termine di un’articolata indagine condotta dalla Guardia di finanza del Gruppo di Busto Arsizio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due sanitari, in servizio in un’importante Azienda Socio Sanitaria Territoriale, avrebbero messo in atto per anni un sistema illecito a danno dello Stato e dei cittadini. I pazienti, regolarmente prenotati tramite il Centro Unico Prenotazioni per visite in regime di libera professione intramoenia, venivano contattati con la comunicazione della presunta indisponibilità del medico nella data e nell’orario fissati.

Contestualmente, ai pazienti sarebbe stata proposta una soluzione alternativa: posticipare l’appuntamento ed effettuare la visita in forma privata, negli ospedali della provincia o direttamente al domicilio, con pagamento in contanti e senza rilascio di fattura. Un meccanismo che avrebbe consentito di dirottare le prestazioni sanitarie fuori dal circuito pubblico.

Le perquisizioni e il sequestro di agende e smartphone hanno permesso ai finanzieri di accertare che, nell’arco di oltre due anni, sarebbero state effettuate centinaia di visite, con un ingente profitto illecito. Nel corso delle indagini è emerso anche un ulteriore episodio: uno degli indagati avrebbe attestato falsamente la propria presenza in servizio, lasciando il badge all’altro soggetto che provvedeva a timbrare al suo posto.

Al termine delle attività investigative, il Gup del Tribunale di Busto Arsizio ha disposto il rinvio a giudizio dei due imputati, su richiesta della Procura della Repubblica. L’operazione, coordinata dalle Fiamme Gialle varesine, si inserisce nell’attività di controllo a tutela della legalità nella pubblica amministrazione, con l’obiettivo di contrastare condotte che incidono sul bilancio dello Stato e sulla collettività.