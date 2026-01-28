Calcio

SARONNO – Nonostante il passo falso di Rho domenica scorsa, in casa Fbc Saronno (Eccellenza) l’attenzione resta alta sugli obiettivi di classifica e sulle possibili mosse di mercato per rilanciare la corsa ai play off. La società biancoceleste si prepara ad un innesto di qualità per rafforzare la squadra in vista della fase decisiva della stagione. Il nome è quello di Roberto Candido, fantasista classe 1993. Nella prima parte dell’annata il giocatore ha militato in Serie D a Chioggia, proseguendo un percorso che lo ha visto quasi sempre impegnato tra la quarta serie e il calcio professionistico. L’unica parentesi in Eccellenza risale all’esperienza a Siena, chiusa con sette reti, a conferma delle sue doti offensive.

Candido è un profilo ben conosciuto dall’allenatore Danilo Tricarico, che lo aveva già avuto alle proprie dipendenze a Casatenovo.

Classifica

Arconatese 47 punti, Solbiatese 36, Legnano 25, Caronnese 34, Vergiatese 33, Magenta 30, Fbc Saronno 29, Lentatese 28, Rhodense e Besnatese 27, Vis Nova Giussano, Sedriano e Mariano 23, Sestese 20, Arcellasco e Altabrianza 19, Ardor Lazzate 17, Vigevano 15.

28012026