SOLARO – Traguardo importante in casa Universal Solaro. In occasione della gara di domenica scorsa contro la Castanese Davide Tartaglione ha raggiunto quota 400 presenze in gare ufficiali, un numero che racconta un percorso lungo e significativo all’interno del calcio dilettantistico.

Un risultato costruito nel tempo, fatto di sacrifici, continuità e dedizione, sempre con lo stesso spirito e la stessa determinazione. Le quattrocento presenze rappresentano un traguardo simbolico, che testimonia il legame profondo tra il giocatore e l’ambiente dell’Universal, oltre alla costanza di rendimento dimostrata stagione dopo stagione.

La società ha voluto sottolineare l’importanza del risultato raggiunto, celebrando Tartaglione come esempio di attaccamento alla maglia e di professionalità, valori che da sempre caratterizzano il progetto sportivo giallorosso. Il riconoscimento arriva in una fase delicata e intensa del campionato di Promozione, in cui l’Universal Solaro continua a lottare per restare agganciata alla zona play off. Tra qualche recente alto e basso, la squadra è ancora pienamente in corsa per un posto tra le prime posizioni e punta a giocarsi le proprie chance fino al termine della stagione, facendo leva anche sull’esperienza e sulla leadership di elementi come Tartaglione.

Classifica

Aurora Cantalupo 42, Accademia Inveruno 36, Vighignolo 31, Accademia Bmv, Sc United, Gallarate e Ceriano Laghetto 28, Universal solaro 27, Luino 26, Morazzone 24, Canegrate 23, Gavirate 22, Accademia Vittuone e Castanese 17, Ispra 12, Verbano 7.

28012026