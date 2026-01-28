Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Oggi, mercoledì 28, è l’ultimo giorno utile per prenotare la partecipazione a La Cassoeula del Gianni, appuntamento gastronomico promosso dall’Associazione nazionale alpini, Sezione di Varese, Gruppo di Caronno Pertusella-Bariola, in programma domenica 1 febbraio.

L’iniziativa si svolgerà a Caronno Pertusella, nella sede di via Pola 162, e propone l’ottava edizione di un pranzo dedicato ai piatti della tradizione. Sarà possibile mangiare in baita a partire dalle 13, fino a esaurimento posti. In alternativa è previsto il servizio da asporto, con ritiro tra le 11 e le 12. Non è prevista la consegna a domicilio.

Il menù prevede la possibilità di scegliere singolarmente i piatti, con pizzoccheri a 8 euro, polenta a 2 euro e cassoeula a 10 euro. È disponibile anche una formula completa a 20 euro che comprende aperitivo, cassoeula oppure pizzoccheri, vino, acqua, dolce e caffè.

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro oggi, 28 gennaio. È possibile prenotare contattando il numero 338 30 92 330, intestato a Patrizia, tramite WhatsApp oppure telefonando nella fascia oraria tra le 19 e le 21.

