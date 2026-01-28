Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Il comune di Caronno Pertusella si conferma un modello di sostenibilità a livello regionale. In occasione della trentaduesima edizione di Comuni Ricicloni, l’annuale evento di Legambiente Lombardia svoltosi all’Università degli Studi di Bergamo, l’amministrazione comunale ha ricevuto il prestigioso riconoscimento che premia la gestione virtuosa dei rifiuti urbani.

Il report 2025, redatto in collaborazione con Arpa Lombardia, ha certificato l’ingresso di Caronno Pertusella nell’élite dei comuni capaci di contenere la produzione di rifiuto secco indifferenziato (Rur) sotto la soglia dei 75 chili per abitante all’anno. Si tratta di un traguardo significativo, considerando che in tutta la Lombardia solo 387 comuni (circa il 26% del totale) sono riusciti a rispettare questo rigido parametro.

La provincia di Varese, con 69 comuni premiati, si è posizionata al secondo posto in regione, subito dopo Bergamo. Durante la cerimonia, Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, ha sottolineato come l’economia circolare rappresenti la vera sfida del futuro, richiedendo una cooperazione che coinvolga cittadini, aziende e amministrazioni. Nonostante la Lombardia sia al quinto posto in Italia per raccolta differenziata, persistono criticità a “macchia di leopardo”; in questo contesto, la stabilità di Caronno Pertusella brilla come esempio di efficienza.

A margine della premiazione, l’assessore all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, Daniele Rosara, ha espresso grande soddisfazione, definendo il premio come il coronamento di un lungo percorso iniziato negli anni passati e consolidato attraverso scelte politiche e tecniche precise. Secondo l’esponente della giunta, il successo è merito del lavoro quotidiano degli operatori e, soprattutto, della collaborazione dei cittadini. Rosara ha evidenziato con orgoglio come il comune abbia avuto il coraggio di compiere scelte lungimiranti, talvolta anche controcorrente, che oggi fungono da modello per altre amministrazioni.

(foto dell’evento)

