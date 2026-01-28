iltra2

VEDANO OLONA – Si sono svolte nei giorni scorsi le celebrazioni di San Sebastiano, patrono della polizia locale, nella chiesa parrocchiale di San Maurizio a Vedano Olona. L’appuntamento ha rappresentato un momento significativo di incontro istituzionale e di festa, arricchito quest’anno dalla ricorrenza del venticinquesimo anniversario della convenzione delle polizie locali “Alto Olona”, che coinvolge i Comuni di Vedano Olona, Venegono Superiore, Venegono Inferiore, Castiglione Olona e Morazzone.

La Santa Messa è stata celebrata da don Gianluca Tognon e ha visto una partecipazione ampia e sentita da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Durante la funzione è stato rivolto un saluto particolare a Maurizio Amicarelli e Claudio Lovo, che hanno concluso il proprio servizio raggiungendo il pensionamento, ricevendo il ringraziamento per l’attività svolta negli anni a favore della comunità.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Venegono Superiore Walter Fabiano Lorenzin e l’assessore alla Sicurezza Filomena Chiariello, insieme al comandante Antonio Borgo e agli agenti della polizia locale. Presenti anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali aderenti alla convenzione, i sindaci dei Comuni vicinori e numerose forze dell’ordine.

La celebrazione ha voluto sottolineare non solo il valore del servizio quotidiano svolto dagli operatori della polizia locale, ma anche l’importanza della collaborazione tra enti, che da venticinque anni rappresenta un modello di coordinamento e di presidio del territorio nell’area dell’Alto Olona.

