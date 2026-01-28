Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo una nota sul nuovo collegamento ferroviario Malpensa T2-Gallarate e sulle prospettive del servizio per il territorio saronnese firmato da Pd, Tu@Saronno e Insieme per crescere che si conclude con l’auspicio di “lavorare insieme e in sinergia con la Regione, invitandola ad ascoltare i territori e a non trascurare le esigenze di mobilità e di collegamento con Milano Centrale di Saronno e del suo comprensorio”.

“Siamo soddisfatti per il completamento dell’accessibilità a nord dell’aeroporto di Malpensa e non possiamo che essere contenti quando nella nostra Regione si incrementa la rete di trasporto su ferro. L’apertura del collegamento ferroviario Malpensa T2-Gallarate rappresenta un passo avanti importante sul piano infrastrutturale.

Come è però noto, l’attivazione del nuovo tratto non modifica nell’immediato i servizi ferroviari legati all’aeroporto. Mancano infatti le necessarie opere di potenziamento sulla rete Rfi, in particolare sulla linea Rho-Parabiago-Gallarate.

Il progetto complessivo è articolato in due fasi. La prima prevede il quadruplicamento della tratta Rho-Parabiago, attualmente in corso, e la realizzazione di una bretella di collegamento tra la rete Rfi e la linea Ferrovienord, all’altezza della stazione di Busto Arsizio. La seconda fase riguarda invece il triplicamento della tratta Parabiago-Gallarate, oggi in fase di progettazione. Secondo i dati forniti da Rfi, l’intervento consentirà di aumentare la capacità complessiva da 10 a 24 treni all’ora per direzione fino a Parabiago.

Con l’attivazione almeno della prima fase sarà possibile inserire nuovi collegamenti ferroviari da Milano Centrale a Malpensa via Rho, superando l’attuale instradamento via Saronno. Questa impostazione emerge già da una delibera di Giunta regionale del 2022 e viene confermata in documenti più recenti del 2025. L’ipotesi è che sulla rete Ferrovienord restino i collegamenti Milano Cadorna-Malpensa via Saronno, mentre i treni da Milano Centrale per Malpensa vengano instradati sulla rete Rfi.

Parallelamente si ipotizza il prolungamento della linea S9 da Albairate verso Busto e la deviazione di una coppia oraria della linea Laveno Lago-Milano Cadorna con destinazione finale Milano Centrale o, in alternativa, Milano Porta Garibaldi.

Le attuali corse Gallarate-Malpensa-Milano Centrale servono non solo il comprensorio saronnese, ma anche i comuni di Ferno, Busto, Castellanza e Rescaldina. Offrono un collegamento diretto e molto utilizzato verso Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale, nodi fondamentali per l’interscambio con il trasporto regionale, la lunga percorrenza e la rete metropolitana. Il servizio è oggi apprezzato e frequentato da viaggiatori di diversi territori, non solo saronnesi.

Le modifiche ipotizzate rischiano però di depotenziare l’attuale livello di servizio. Il comprensorio saronnese potrebbe subire una riduzione dell’offerta e si aprirebbe un ulteriore problema organizzativo per i viaggiatori.

Se, dopo il 2027 o negli anni successivi, i servizi ferroviari venissero ridisegnati secondo queste ipotesi, chi è diretto a Milano Porta Garibaldi o Milano Centrale dovrebbe cambiare treno a Saronno o a Milano Bovisa, utilizzando convogli provenienti da Laveno. Lo stesso accadrebbe ai viaggiatori dell’area bustocca che raggiungono Saronno con la linea S9, costretti a un cambio per proseguire verso Milano. Le alternative via Seregno-Milano Greco o Lambrate risultano infatti poco appetibili per i tempi di percorrenza più lunghi.

Si tratta di quella che viene definita “rottura di carico”, ovvero la necessità di cambiare mezzo durante il viaggio. Una condizione che comporta disagi, aumento dei tempi e minore efficienza complessiva del servizio.

Se davvero si vuole tutelare l’interesse dei viaggiatori e dei cittadini, è necessario intervenire ora, quando c’è ancora margine per introdurre correttivi. Se il servizio ferroviario verrà ripensato per collegare Malpensa a nuove località sulla rete Rfi, è indispensabile individuare una compensazione adeguata per Saronno e il suo comprensorio, che non devono perdere il collegamento diretto con Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi in superficie.

Riteniamo eccessivamente ottimista l’approccio della Lega Nord saronnese, che tende a minimizzare le criticità. Sollevare problemi non significa fare allarmismo, ma agire nell’interesse della mobilità dei cittadini. Affermare che tutto va bene e che non esistono problemi non tutela i viaggiatori di Saronno e del territorio.

È quindi necessario lavorare insieme e in sinergia con la Regione, invitandola ad ascoltare i territori e a non trascurare le esigenze di mobilità e di collegamento con Milano Centrale di Saronno e del suo comprensorio”.

