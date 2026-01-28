Groane

MONZA – Monza ospita la seconda tappa del Corecom Tour. L’incontro è in programma venerdì 30 gennaio alla Sala Verde dell’Auditorium Egidio Ghezzi di via Grigna 13, dalle 10.30 alle 12.30. L’iniziativa è promossa dal Corecom Lombardia con il patrocinio della Provincia di Monza e della Brianza e del Consiglio regionale della Lombardia, con l’obiettivo di illustrare funzioni e attività del Comitato regionale per le comunicazioni. Per partecipare è necessario prenotare al link.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e della Brianza, di Federico Romani, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, di Massimiliano Capitanio, commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e dei consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Monza e Brianza.

Il programma prevede quindi una serie di interventi di approfondimento. Cesare Maria Gariboldi, presidente del Corecom Lombardia, illustrerà le funzioni del Comitato. Seguirà l’intervento di Veronica Cella, componente del Corecom, dedicato alla gestione delle controversie tra utenti e operatori telefonici. Maurizio Gussoni, vice presidente del Corecom, affronterà i temi di elezioni e par condicio. La media education sarà al centro dell’intervento di Marianna Sala, vice presidente del Corecom, mentre Marco Dragone, componente del Comitato, parlerà del monitoraggio dell’emittenza televisiva locale.

Al termine dell’incontro è previsto un light lunch per i partecipanti.

