SARONNO – Dai pattini all’Olimpo dello sport, con Saronno nel cuore. C’è anche un’atleta cresciuta in città tra le protagoniste delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina, ed è una storia che sa di talento, sacrificio e orgoglio locale. Greta Niccolai, attaccante della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, è pronta a vivere il sogno olimpico davanti al pubblico di casa.

Nata a Milano il 10 maggio 2001, Greta è di fatto saronnese: la sua famiglia è di Saronno, qui è cresciuta, ha studiato e vive, anche se oggi gioca all’estero. Il suo percorso sportivo inizia quasi per caso, per risolvere alcuni problemi ai piedi, ma l’incontro con pattini e stecca diventa subito una passione irrinunciabile. Muove i primi passi nelle Torino Bulls, si forma nel vivaio dell’HC Como e costruisce la propria carriera nel campionato svizzero con Ladies Team Lugano e HC Ambrì-Piotta Women, la sua attuale società.

Con la maglia azzurra, Greta ha già un curriculum importante: ha disputato le qualificazioni olimpiche per Pechino 2022 e cinque edizioni dei Mondiali, conquistando tre bronzi e soprattutto l’oro nell’aprile del 2025 ai Mondiali di Divisione I Gruppo B a Dumfries, in Gran Bretagna. Attaccante con un’ottima visione di gioco, studia Medicina all’Università degli Studi di Milano e prima di ogni partita ha un rituale preciso: musica nelle AirPods e concentrazione massima.

Il 20 gennaio arriva la qualificazione olimpica che cambia tutto. Le convocazioni della Nazionale femminile, guidata dal c.t. Eric Bouchard, coinvolgono 23 giocatrici, molte impegnate nei campionati esteri. La squadra arriva all’appuntamento dopo una lunga preparazione, con una trasferta di sette settimane in Quebec e una serie di amichevoli internazionali. Al torneo femminile partecipano 10 squadre: l’Italia è inserita nel Girone B con Germania, Svezia, Giappone e Francia. L’esordio è fissato per mercoledì 5 febbraio a Santa Giulia, proprio contro le transalpine.

Saronno, però, Greta l’ha già portata sul ghiaccio e in piazza. Nel 2021 era stata tra le protagoniste dell’iniziativa “Sport in centro”, insieme agli Ice Gombing, un momento che molti ricordano ancora oggi. Ora quella ragazza che faceva conoscere l’hockey alla sua città è pronta a rappresentarla sul palcoscenico più grande di tutti.

(foto: pagina ufficiale comitato olimpico)

