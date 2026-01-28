Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Un ordigno artigianale inesploso è stato rinvenuto nei giorni successivi al Capodanno nel parco della Garbiera, in prossimità del ponte sul canale Villoresi. La notizia è emersa solo recentemente, ma l’episodio risale alle giornate immediatamente successive alle festività, caratterizzate da un uso particolarmente intenso di botti e fuochi d’artificio.

L’ordigno, probabilmente utilizzato per provocare una forte esplosione e poi rimasto inesploso, rappresentava un serio pericolo per la sicurezza pubblica. Se maneggiato incautamente, avrebbe potuto causare gravi conseguenze, soprattutto in un’area frequentata da famiglie, bambini e sportivi.

La segnalazione è partita da alcuni cittadini che, notando l’oggetto sospetto a terra, hanno allertato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno valutato l’elevato rischio e deciso di procedere con la soluzione più sicura, facendo brillare l’ordigno direttamente sul posto dopo aver messo in sicurezza l’area. L’intervento ha consentito di eliminare il pericolo, ma l’episodio riaccende l’attenzione sull’utilizzo di ordigni illegali realizzati con polvere da sparo, spesso privi di qualsiasi standard di sicurezza e quindi particolarmente instabili e imprevedibili. In un contesto pubblico come un parco cittadino, la loro presenza rappresenta un rischio grave per l’incolumità delle persone.

