SARONNO – Il fuoco che danza e la luce che disegna figure nel buio: la Giobia a Saronno quest’anno è uno spettacolo da grande evento. Giovedì 29 gennaio, alle 20,45, piazza Libertà diventa il palcoscenico dei Lux Arcana, artisti di fama internazionale noti al grande pubblico per le esibizioni a Italia’s Got Talent.

La città non si limita a rinnovare il rito più antico della tradizione popolare, ma lo arricchisce con uno show scenografico che unisce simboli ancestrali e linguaggi contemporanei. I Lux Arcana, maestri del fuoco e della luce, porteranno a Saronno la stessa precisione tecnica e l’energia che li hanno resi celebri sui palchi televisivi e nei festival internazionali.

Lo spettacolo si inserisce nel programma della Giobia, momento identitario per la comunità, in cui il passato dialoga con il presente e la piazza torna a essere luogo di incontro e partecipazione. Un’occasione pensata per coinvolgere famiglie, giovani e curiosi, valorizzando una tradizione che continua a rinnovarsi.

Durante la serata ci sarà un evento conviviale: il tradizionale vin brulé e i dolci saranno offerti dal Comune, in collaborazione con la Croce rossa italiana di Saronno (Cri). Un appuntamento che unisce spettacolo, ritualità e comunità, nel cuore della città.

