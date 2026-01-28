Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Ieri in occasione della Giornata della Memoria, la comunità di Ceriano Laghetto si è stretta intorno al ricordo di Natale Prada con la posa di una pietra d’inciampo a lui dedicata in via Manzoni 22.

Un momento di profonda commozione dedicato al cittadino cerianese, catturato e imprigionato nel 1943 a Rodi e dichiarato disperso in mare a seguito del naufragio del piroscafo Oria nel 1944.

Alla toccante cerimonia hanno partecipato, portando preziose testimonianze, i familiari, gli Amministratori xomunali, il vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza Claudio Rebosio, i rappresentanti delle forze dell’ordine, i giovani del Consiglio comunale dei ragazzi e gli alunni delle classi quinte della scuola primaria. “Un gesto concreto per trasformare il dolore del passato in consapevolezza per il futuro” rilevano dal Comune.

(foto: un momento della cerimonia che si è tenuta a Ceriano Laghetto nella giornata di ieri)

