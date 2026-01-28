SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 27 gennaio, spiccano i risvolti giudiziari di un’indagine su visite mediche in nero, il riconoscimento europeo ottenuto dall’istituto Da Vinci, e due lutti che hanno profondamente colpito la comunità saronnese. In primo piano anche l’allarme sicurezza in centro, con un furto ai danni di volontari.

Un neurologo e un tecnico sanitario sono accusati di truffa e peculato per aver svolto visite in nero, cancellando le prenotazioni ufficiali al Cup e incassando direttamente i compensi dai pazienti.

L’istituto comprensivo Da Vinci ha ottenuto l’accreditamento come scuola Erasmus, un importante traguardo che apre nuove opportunità di scambio e crescita per studenti e docenti.

Commozione per la scomparsa di Giorgio De Wolf, storico esponente politico e figura di riferimento per il territorio, ricordato con affetto dal sindaco emerito Pierluigi Gilli.

Preoccupazione per la sicurezza in centro dopo il furto subito dai volontari di Saronno Point, che si sono visti portare via il microfono.

La comunità di Saronno piange don Massimo Frigerio, sacerdote molto amato e conosciuto per il suo impegno pastorale e sociale nella città.