Lezioni di arabo, Rai tv in Comune a Solaro dalla sindaca
28 Gennaio 2026
SOLARO – “In Comune a Solaro abbiamo ricevuto la visita di una troupe del programma di Rai 3 Far West. Argomento: il corso di apprendimento della lingua araba rivolto ai nati in Italia organizzato dall’associazione Attadamun affittando spazi pubblici. È stata un’occasione per ribadire alcuni concetti purtroppo non chiari soprattutto a chi ha voluto strumentalizzare l’intera questione buttando in politica, con la “p” minuscola, ciò che invece dovrebbe attenere a Cultura e Società”. A parlare la sindaca di Solaro, Nilde Moretti.
Prosegur Moretti: “Come previsto dalla convenzione e dal regolamento, l’associazione pagherà l’affitto della sala esattamente come qualsiasi altra realtà del territorio. Le tariffe sono un allegato al bilancio e nessuno durante la discussione del punto approvato in Consiglio Comunale ha sollevato la questione. Non esiste alcun favoritismo, né alcun “prezzo stracciato”. Asserire il contrario, oltre ad essere falso è anche manipolatorio. Il Comune di Solaro affronta la questione dell’integrazione e dell’inclusione con serietà. Per questo esistono progetti scolastici diretti alle stesse fasce d’età o ancora corsi d’italiano per stranieri organizzati da un fantastico gruppo d’insegnanti volontarie che intendo ringraziare pubblicamente. Non solo, iniziative simili a quella proposta da Attadamun si sono ripetute nel tempo a partire da oltre vent’anni fa. Progetti di alta rilevanza sociale”.