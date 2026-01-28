Solaro

SOLARO – “In Comune a Solaro abbiamo ricevuto la visita di una troupe del programma di Rai 3 Far West. Argomento: il corso di apprendimento della lingua araba rivolto ai nati in Italia organizzato dall’associazione Attadamun affittando spazi pubblici. È stata un’occasione per ribadire alcuni concetti purtroppo non chiari soprattutto a chi ha voluto strumentalizzare l’intera questione buttando in politica, con la “p” minuscola, ciò che invece dovrebbe attenere a Cultura e Società”. A parlare la sindaca di Solaro, Nilde Moretti.

Prosegur Moretti: “Come previsto dalla convenzione e dal regolamento, l’associazione pagherà l’affitto della sala esattamente come qualsiasi altra realtà del territorio. Le tariffe sono un allegato al bilancio e nessuno durante la discussione del punto approvato in Consiglio Comunale ha sollevato la questione. Non esiste alcun favoritismo, né alcun “prezzo stracciato”. Asserire il contrario, oltre ad essere falso è anche manipolatorio. Il Comune di Solaro affronta la questione dell’integrazione e dell’inclusione con serietà. Per questo esistono progetti scolastici diretti alle stesse fasce d’età o ancora corsi d’italiano per stranieri organizzati da un fantastico gruppo d’insegnanti volontarie che intendo ringraziare pubblicamente. Non solo, iniziative simili a quella proposta da Attadamun si sono ripetute nel tempo a partire da oltre vent’anni fa. Progetti di alta rilevanza sociale”.

Ancora Moretti: “Integrazione e inclusione, a Solaro, non sono parole vuote. L’insegnamento della lingua d’origine può favorire l’integrazione, eccome. Molti di questi bambini conosco già l’italiano o comunque lo studiano a scuola accompagnati da insegnanti preparatissimi, ma imparando la loro lingua d’origine, sia in forma orale che scritta, possono svolgere il fondamentale compito indiretto di mediazione linguistica, ad esempio traducendo per i loro compagni o famigliari e facilitando dunque l’intercomunicazione. Senza dimenticare la rilevanza della questione culturale, la scoperta delle proprie origini, l’occasione di accrescere il proprio bagaglio personale… Permettetemi di concludere con una nota personale. I bambini sono bambini e non dovrebbero essere usati per certe agitazioni sociali. Non è vietando un corso di lingua come qualcuno vorrebbe che si possono risolvere i problemi di sicurezza e di integrazione, ma con una seria presa di coscienza da parte delle autorità superiori, affinché non abbandonino i Comuni e le realtà decentrate in questa battaglia. A Solaro facciamo molto per agevolare l’inclusione e non intendo lasciare sminuire tutto questo lavoro da una così evidente mistificazione della realtà”.

(foto: l’intervista della sindaca con la Rai tv)

