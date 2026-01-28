Città

SARONNO – È stata inaugurata oggi, mercoledì 28 gennaio, nelle sale della RSA Focris di via don Vittorio Volpi a Saronno, la mostra con proiezioni “Emozioni dei giochi – Culture through sport”, un percorso visivo e narrativo dedicato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, realizzato dalla Federazione Internazionale Cinema e Televisione Sportiva (Ficts) in collaborazione con Fondazione Fiera Milano e Commissione Europea – Rappresentanza a Milano.

All’inaugurazione hanno preso parte la sindaca di Saronno Ilaria Pagani e l’assessore allo Sport Mauro Lattuada e Franco Ascani, presidente di Ficts, il presidente del Coni Lombardia, Marco Riva, il direttore generale di Focris Luigi Regalia, che ha fatto gli onori di casa. Erano presenti anche il maggiore Annalisa Menga, comandante dei carabinieri di Saronno, Massimiliano Piuri, presidente dell’Associazione Dilettantistica Sportiva Ice Goblins Hockey Ghiaccio Saronno e Franco Marano preside della scuola Prealpi di Saronno

Il progetto, con Regione Lombardia ed inserito nel Programma dell’Olimpiade Culturale di Fondazione Milano Cortina 2026, offre l’opportunità di raccontare l’olimpismo come stile di vita ed i valori olimpici quali Patrimonio dell’Umanità. In particolare, l’esposizione di Saronno racconta, attraverso immagini e video, le emozioni dello sport olimpico e paralimpico e il ruolo delle donne nello sport, mettendo al centro valori come impegno, inclusione e partecipazione. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 8 alle 20 fino al 22 febbraio.

Il percorso espositivo si sviluppa attraverso 12 totem tridimensionali, per un totale di 144 fotografie in alta risoluzione, affiancate da video in altissima qualità tratti dal catalogo Ficts e selezionati in esclusiva dalla library del Cio – Comitato Internazionale Olimpico, proiettati sul megaschermo della struttura, per offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente.

La scelta di ospitare una mostra a tema olimpico all’interno di una Rsa nasce dalla volontà di rafforzare il ruolo della struttura come parte attiva della rete culturale e sociale della città, valorizzando gli ospiti, gli operatori e il dialogo con il territorio. Un’attenzione particolare è stata

riservata alla fruibilità del percorso per gli ospiti e le loro famiglie, ma anche al coinvolgimento di scuole, società sportive e cittadini, con l’obiettivo di avvicinare pubblici diversi a una realtà spesso poco conosciuta.

Nel corso della mostra sarà inoltre possibile per i visitatori lasciare pensieri e riflessioni ispirati ai valori olimpici, che verranno raccolti e restituiti in forma aggregata, rafforzando il senso di condivisione e partecipazione.

