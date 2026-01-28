Comasco

SARONNO – Notte movimentata lungo l’autostrada A9 Milano-Como, nel tratto compreso tra Saronno e Como, dove poco dopo le 23 si è reso necessario l’intervento dei soccorsi per una persona colta da malore a causa di un’intossicazione etilica. L’episodio è avvenuto all’altezza dell’area di servizio Lario Est, dove l’uomo ha accusato un malessere dopo aver assunto una quantità eccessiva di alcol. La chiamata ai soccorsi ha fatto scattare l’intervento di un’ambulanza base della Croce Rossa, affiancata dalla polizia stradale di Novate.

L’intervento è stato classificato in codice giallo, indicativo di una situazione di media gravità. Il coordinamento delle operazioni è stato gestito dalla Soreu dei Laghi. Dopo le prime cure sul posto, la situazione è stata presa in carico dal personale sanitario, senza che si rendessero necessari ulteriori provvedimenti d’urgenza.

L’episodio ha causato solo limitati disagi alla circolazione e si è risolto nel giro di breve tempo.

(foto archivio: ambulanza in servizio in autostrada)

