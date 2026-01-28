Meteo, un mercoledì di pioggia per Saronno. Previsti 13 mm
28 Gennaio 2026
SARONNO – Mercoledì 28 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge persistenti per l’intero arco delle 24 ore. Sono previsti accumuli complessivi attorno ai 13 mm. Le temperature rimarranno piuttosto contenute: la massima non andrà oltre i 6°C, mentre la minima toccherà i 4°C. I venti soffieranno con intensità moderata da Nord-Nordovest, sia al mattino che nel pomeriggio.
Non sono previste allerte meteo, ma l’umidità elevata e le temperature prossime ai valori minimi stagionali contribuiranno a rendere la giornata grigia e poco favorevole alle attività all’aperto. La copertura nuvolosa sarà compatta anche nelle ore centrali del giorno, con scarse possibilità di schiarite. Le condizioni meteo dovrebbero iniziare a migliorare gradualmente solo in serata, con attenuazione dei fenomeni.
In Lombardia, la situazione meteo si presenta simile a quella di Saronno, con tempo instabile su gran parte del territorio. Le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sono diffuse nelle pianure e nelle aree prealpine, mentre sulle Alpi si registrano nevicate, più intense nelle prime ore della giornata. Miglioramento atteso tra tardo pomeriggio e sera.
