SARONNO – Mercoledì 28 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge persistenti per l’intero arco delle 24 ore. Sono previsti accumuli complessivi attorno ai 13 mm. Le temperature rimarranno piuttosto contenute: la massima non andrà oltre i 6°C, mentre la minima toccherà i 4°C. I venti soffieranno con intensità moderata da Nord-Nordovest, sia al mattino che nel pomeriggio.

Non sono previste allerte meteo, ma l’umidità elevata e le temperature prossime ai valori minimi stagionali contribuiranno a rendere la giornata grigia e poco favorevole alle attività all’aperto. La copertura nuvolosa sarà compatta anche nelle ore centrali del giorno, con scarse possibilità di schiarite. Le condizioni meteo dovrebbero iniziare a migliorare gradualmente solo in serata, con attenuazione dei fenomeni.

In Lombardia, la situazione meteo si presenta simile a quella di Saronno, con tempo instabile su gran parte del territorio. Le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sono diffuse nelle pianure e nelle aree prealpine, mentre sulle Alpi si registrano nevicate, più intense nelle prime ore della giornata. Miglioramento atteso tra tardo pomeriggio e sera.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

