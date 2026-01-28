CARONNO PERTUSELLA – Momenti di incredulità e festa nel pomeriggio di mercoledì 28 gennaio al bar-ricevitoria Barbaresco di corso della Vittoria, dove una cliente ha scoperto di aver vinto 500mila euro con un biglietto “Doppia sfida”. Inizialmente convinta di averne vinti solo 5mila, si è rivolta alle titolari per un controllo, scoprendo invece la cifra ben più consistente.

La giocata fortunata, del valore di 5 euro, ha premiato la donna grazie alla combinazione di tre importi uguali. Appena realizzata la vincita, si è precipitata a riscuotere il premio. Per le titolari si tratta di un inizio d’anno davvero promettente. Non è la prima volta che la ricevitoria porta fortuna: all’inizio di gennaio sono stati vinti 138mila euro con il Superenalotto, mentre l’11 gennaio 2025, sempre a Caronno Pertusella, un altro “gratta e vinci” aveva fruttato 2 milioni di euro.

(foto archivio)

