SARONNO – Raid vandalico l’altra notte contro la vetrina di un negozio in pieno centro. Un uomo ha lanciato il cavalletto delle locandine contro il vetro dell’attività, l’edicola e cartoleria Marco’s di corso Italia, mandandolo in frantumi, per poi darsi alla fuga. L’episodio è avvenuto la scorsa settimana e ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno allertato le forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, il gesto sarebbe stato improvviso e senza un apparente motivo. L’uomo, descritto come un giovane che indossava un cappuccio, avrebbe afferrato il cavalletto e lo avrebbe scagliato con violenza contro la vetrina, per poi allontanarsi rapidamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. I danni sono stati documentati e si stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire all’identità del responsabile. L’ipotesi di reato è quella di danneggiamento.

(foto archivio: forze dell’ordine in corso Italia)

28012026