SARONNO – “La Lega Lombarda di Saronno ritiene doveroso richiamare l’Amministrazione Pagani alle proprie responsabilità in materia di sicurezza urbana, un tema centrale per la qualità della vita dei cittadini e per la coesione sociale della città”.

Inizia così il comunicato della Lega di Saronno che torna a parlare di sicurezza in città.

“Negare o minimizzare i problemi non contribuisce a risolverli. I fatti dimostrano che episodi di microcriminalità, degrado urbano e insicurezza diffusa continuano a manifestarsi, mentre manca una strategia strutturata e credibile di prevenzione, unico strumento realmente efficace per contrastare il crimine prima che si consolidi.

La prevenzione si costruisce con presenza costante sul territorio, controlli assidui, presidio continuativo delle aree più sensibili e un utilizzo mirato della Polizia locale. Ma non solo. Una politica della sicurezza seria richiede anche una collaborazione stabile e concreta con le forze dell’ordine, i servizi sociali e il mondo della scuola, per affrontare il problema sotto tutti i suoi aspetti: sicurezza, disagio, marginalità e prevenzione educativa – sostiene il segretario cittadino leghista Angelo Veronesi.

Oggi, invece, questa rete appare debole o del tutto assente. Al contrario, l’Amministrazione Pagani sembra privilegiare un approccio diverso, concentrando gran parte dell’azione della Polizia locale su attività sanzionatorie nei confronti degli automobilisti, certamente più semplici e immediate, ma poco incisive sul fronte della sicurezza reale. Una scelta che non aumenta il controllo del territorio e non risponde alle preoccupazioni dei cittadini.

Colpire i criminali e prevenire il crimine significa essere visibili, presenti e coordinati. Significa pattugliamenti regolari, controlli mirati e un lavoro condiviso tra istituzioni, forze dell’ordine, servizi sociali e scuole. Purtroppo, oggi, si sta andando nella direzione opposta: assenza di prevenzione, interventi frammentari e misure di facciata, prive di una visione complessiva.

La Lega Lombarda Saronno chiede all’Amministrazione Pagani di smettere di nascondere la verità, di riconoscere apertamente le criticità esistenti e di avviare finalmente una politica della sicurezza fondata su prevenzione, controllo del territorio e collaborazione istituzionale, nell’interesse esclusivo dei cittadini.

La sicurezza non è uno slogan né uno strumento di propaganda: è un dovere istituzionale.

A tal proposito si invitano i cittadini a discutere di sicurezza in un incontro pubblico con le istituzioni ed in particolare con il sottosegretario del ministero dell’interno Nicola Molteni, con il deputato Stefano Candiani e con il consigliere Regionale Emanuele Monti lunedì 2 febbraio alle 20:45 all’auditorium Aldo Moro a Saronno.

