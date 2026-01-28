Solaro

SOLARO – Nei giorni scorsi, a Bergamo Solaro è stato tra i Comuni Ricicloni premiati. “Un’attestazione che premia il buon lavoro dei cittadini in tema raccolta differenziata e che invoglia a fare sempre meglio per un futuro ambientale sostenibile del paese”, così commenta la sindaca Nilde Moretti.

“Il nostro Comune si piazza al 28esimo posto in Lombardia per i Comuni tra i 5mila e 15mila abitanti, con questi dati: 83,8% di raccolta differenziata e 65,3 kg di rifiuto indifferenziato prodotto per cittadino su base annuale”, continua. “L’analisi dei dati raccolti passa attraverso l’invio volontario da parte di Comuni, Consorzi, Comunità montane e gestori del servizio di raccolta, secondo le regole fissate da Legambiente”. Questo premio è merito di tutti i cittadini virtuosi. Il ringraziamento principale va a loro. Per pochi che sbagliano non si può offuscare quanti invece stanno facendo bene. Ma questo deve spingerci a fare sempre meglio, lo dico anche a me stessa. Grazie anche alla Servizi Comunali, alla geometra Rossi che segue l’ecologia e all’assessora Serena Nasta”, conclude.

