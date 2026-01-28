iltra2

TRADATE – Manca un mese al Carnevale di Tradate ed è già stato definito il programma ufficiale della sfilata con carri, in calendario sabato 21 febbraio. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Tradate APS con il patrocinio della città di Tradate. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 14 con tre punti di partenza: a Tradate in via Mameli, alle Ceppine nel parcheggio di via Brodolini e ad Abbiate in via Vittorio Veneto, nei pressi della stazione Fn.

La partenza delle sfilate verso Tradate è prevista alle 14.30, con arrivo in piazza Libertà e Indipendenza dei Popoli, area mercato. Dalle 15 è in programma l’animazione in piazza Libertà e Indipendenza dei Popoli, con musica, bolle di sapone e intrattenimento. A partire dalle 15.30 proseguiranno le attività con animazione e distribuzione di chiacchiere, pane e Nutella, tè e cioccolata per tutti.

Il tema scelto per l’edizione 2026 della sfilata è “Il pericolo è il mio mestiere”. L’appuntamento rappresenta uno degli eventi più attesi del calendario cittadino e coinvolgerà carri, gruppi e famiglie in un pomeriggio di festa nel centro di Tradate.

