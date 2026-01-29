Basket

SARONNO – Torna in campo questa sera la squadra della Robur Saronno che partecipa al campionato di basket maschile Dr2; l’appuntamento è al PalaRonchi di via Colombo, per continuare a spingere in testa alla classifica.



Avversario di serata è Malnate e, come ricordano i dirigenti roburini, “sarà tostissima, perché si tratta di uno scontro diretto prima contro seconda”. Caratteristica principale dei rivali? Hanno un attacco atomico, il migliore del girone, ad oltre 75 di media, per 1055 punti segnati. La vocazione è altrettanto giovanile, con talento e freschezza. Insomma, avversario che si presenta da solo.



All’andata i ragazzi di coach Stefano Leva sbancarono fuoricasa con una prestazione maiuscola, la stessa che servirà sin dalla palla a due dalle 21.15.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

29012026