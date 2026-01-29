Calcio

SARONNO – Si annuncia un weekend sportivo… all’incontrario nel Saronnese. Per quanto riguarda il campionato di calcio di Eccellenza sono in arrivo una serie di anticipi, per la 21′ giornata. La settimana seguente ci sarà il turno infrasettimanale di merocledì e quindi la maggior parte dei club si stanno organizzando per giocare questo sabato e non domenica come da calendario. Certi gli anticipi delle due gare più attese: si giocheranno sabato, alle 14.30, e ad una manciata di chilometri di distanza. Il programma, infatti, prevede Fbc Saronno-Ardor Lazzate al saronnese stadio Colombo Gianetti di via Biffi e Caronnese-Legnano allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella.

Mentre sabato sera non ci sarà il basket: per il campionato maschile di serie B Interregionale, Riso Scotti Pavia-Robur Saronno andrò in scena domenica alle 18; un testa coda da brivido per i biancazzurri.

(foto: una fase del match di andata fra Ardor Lazzate e Fbc Saronno)

