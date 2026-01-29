Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Un episodio di ubriachezza molesta avvenuto nei giorni scorsi davanti alla stazione ferroviaria riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nell’area di piazza Pertini. L’episodio è iniziato quando un uomo, in evidente stato di alterazione, ha tentato di appropriarsi di una bicicletta parcheggiata all’esterno del supermercato. Scoperto dal proprietario, l’uomo ha reagito con atteggiamenti aggressivi, urlando, sputando e minacciando il personale di sorveglianza.

Si tratta di una situazione che, secondo i dipendenti del punto vendita, non rappresenta un caso isolato. Da tempo, infatti, alcune persone stazionano regolarmente all’esterno del supermercato, spesso in stato di ebbrezza, creando disagio e timore tra lavoratori e clienti. In alcuni casi, la paura è tale da rendere necessario farsi accompagnare a casa al termine del turno di lavoro, anche durante il pomeriggio.

Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente, ma la criticità resta legata all’impossibilità di garantire una presenza costante nell’area. Oltre agli episodi di aggressività verbale, vengono segnalati anche piccoli furti, sporcizia e danni, come bottiglie di birra rotte e rifiuti abbandonati.

Secondo quanto riferito, si tratterebbe di soggetti provenienti anche dalla zona di Saronno Sud, che trascorrono le giornate nell’area della stazione, infastidendo passanti e commercianti. Una situazione ritenuta sempre più preoccupante da chi lavora quotidianamente nella zona.

(foto archivio: l’area della stazione)

