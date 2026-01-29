Eventi

CISLAGO – Torna uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comunità cislaghese: la Festa di don Bosco. Venerdì 30 gennaio, l’oratorio Sacro Cuore si vestirà a festa per onorare il “santo dell’educazione giovanile” con una serata che promette di unire preghiera, convivialità e il calore della tradizione intorno al fuoco.

Le celebrazioni avranno inizio alle 19 con la celebrazione della santa messa in chiesa, un momento di raccoglimento dedicato alla figura di San Giovanni Bosco. A seguire, alle 20, la festa si sposterà negli spazi dell’oratorio per una pizzata in compagnia; la quota di partecipazione per la cena è di 8 euro (bibita inclusa). Per partecipare alla pizzata è necessaria la prenotazione entro il 28 gennaio, effettuabile tramite l’app Sansone oppure in segreteria parrocchiale o dell’oratorio.

Il momento culminante della serata scoccherà dopo cena con l’accensione del tanto atteso grande falò. Non sarà solo un momento suggestivo, ma una vera esplosione di allegria comunitaria: intorno al fuoco sono previsti balli, animazione e canti. Per riscaldare l’atmosfera invernale, non mancherà la distribuzione di vin brulé per tutti i presenti.

Un’occasione imperdibile per grandi e piccoli per vivere lo spirito educativo e gioioso di Don Bosco, ritrovandosi insieme come una grande famiglia attorno alla luce del falò.

(foto d’archivio)

