SARONNO – “La recente inaugurazione della tratta T2-Gallarate sembra aver risvegliato le forze politiche di maggioranza sulla necessità di garantire gli attuali livelli di interconnessioni alla stazione di Saronno. Il dato di fatto è che ad oggi per Saronno e i gli utenti della sua stazione le relazioni aumentano”.

Inizia così la nota di Forza Italia: “Due treni all’ora diretti a Malpensa (RE28) non si fermano più al T2 ma proseguono per Gallarate FS da cui si può andare ad esempio ad Arona/Domodossola o a Mendrisio/Lugano con il Tilo. Da pochi giorni inoltre il Malpensa Express (rinominato RE54) ferma anche a Milano Domodossola da cui si può prendere la Metro 5 e si può utilizzare con il biglietto di seconda classe con un bel risparmio per gli utenti pendolari. Per quanto riguarda il futuro (piuttosto lontano peraltro) basta rifarsi a quanto affermato dal Presidente della Commissione Trasporti del Consiglio Regionale Jonathan Lobati di Forza Italia intervenuto a Saronno il 14 maggio scorso nell’ambito di un convegno appositamente promosso dal nostro partito.

“Anche nell’ipotesi di un futuro instradamento del RE28 sulla linea RFI Gallarate-Legnano-Rho – affermò allora Lobati – il collegamento Saronno- Milano Centrale resterà e sarà garantito da un regionale veloce proveniente da Laveno.” Posizione ribadita qualche giorno dopo anche dall’Assessore ai trasporti Franco Lucente.

Quindi non troviamo giustificati gli allarmi lanciati dalla maggioranza. Piuttosto dobbiamo lavorare come territorio in modo compatto per risolvere altre problematiche. In primis il potenziamento di Saronno Sud con la fermata dei regionali (o almeno di alcuni) anche in quella stazione. Questo decongestionerebbe la stazione centrale e ridurrebbe il traffico veicolare in quella zona che sarà soggetta a una pressione sempre più forte per effetto dei nuovi insediamenti sulle aree Cemsa e Isotta. Un altro grande tema su cui impegnarci è la riqualificazione della linea S9 ovvero la Saronno-Seregno oggi chiamata con triste ironia “la metropolitana degli spacciatori”. Da un lato va garantita la sicurezza di utenti e lavoratori di Trenord a tutte le ore, dall’altro bisogna lavorare per dare più respiro a questa linea facendola proseguire da un lato verso Busto e dall’altro verso Bergamo Orio al Serio. Solo così aumenteranno i passeggeri e Saronno acquisterà ancora maggiore centralità nella rete ferroviaria lombarda. Da ultimo dobbiamo impegnarci tutti insieme per sollecitare Ferrovienord ad accelerare i lavori di riqualificazione della stazione di Saronno Centro e a riqualificare le aree di proprietà delle ferrovie intorno a Saronno Sud realizzando un parcheggio sul lato di Via Grieg. Invitiamo tutte le forze politiche a evitare inutili polemiche con Regione Lombardia e ad assumere un atteggiamento costruttivo nell’interesse della città.

