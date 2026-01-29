Groane

MISINTO – Le scintille che salgono nel buio e il profumo del risotto che accompagna una tradizione antica. Giovedì 29 gennaio il centro di Misinto si prepara a vivere una nuova edizione del falò della Giubiana, appuntamento molto atteso dalla comunità.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione del Motoclub Misinto, e si terrà in piazza Statuto. L’accensione del falò è prevista alle 20,30 e rappresenta il momento centrale della serata, legato al rito popolare che saluta l’inverno e rinnova un gesto simbolico tramandato nel tempo.

Accanto al falò, pensato come occasione di ritrovo per famiglie e residenti, ci sarà un evento conviviale che accompagnerà la serata, con la degustazione di risotto con luganega e vin brulè, per condividere insieme il clima di festa.

La Giubiana torna così a essere un momento di aggregazione, capace di unire tradizione, convivialità e vita di paese, riportando la piazza al centro della socialità e offrendo a Misinto una serata da vivere insieme, tra fuoco, racconti e sapori.

