Saronnese

CISLAGO – In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Cislago promuove “Il violino di Auschwitz, un concerto per non dimenticare”, un appuntamento musicale e culturale di profondo valore simbolico ed emotivo.

L’evento, a cura del gruppo Barabàn, tra le realtà più rappresentative della musica folk e popolare italiana, propone un intenso percorso musicale che intreccia memoria, storia e testimonianza. Attraverso musica e immagini, il concerto dà voce a storie di dolore, resistenza e umanità, invitando il pubblico a una riflessione collettiva sul passato e sul presente.

La musica, linguaggio universale, si fa così strumento di consapevolezza e di impegno civile, affinché quanto accaduto non venga mai dimenticato. Perchè fare memoria non significa soltanto ricordare ciò che è stato, ma assumersi una responsabilità verso il presente e il futuro. In un tempo in cui odio, indifferenza e discriminazione possono riaffacciarsi sotto nuove forme, iniziative come questa diventano occasioni fondamentali per riflettere, educare e trasmettere alle nuove generazioni i valori della dignità umana, della libertà e del rispetto.

Il concerto si terrà domenica 1 febbraio alle 17, alle Villa Isacchi a Cislago. Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09