SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 28 gennaio, spiccano i timori dei pendolari sulla sicurezza dei treni, raccontati in tv da Mazzucotelli, e un insolito danneggiamento nel centro di Saronno. Grande attenzione anche per l’arresto della banda specializzata in furti di friggitrici a Origgio. Interesse crescente per l’Olympic Fringe Festival e per lo spettacolo della Giöbia in piazza.

In un servizio andato in onda su Rai3, il pendolare Mazzucotelli ha raccontato le preoccupazioni quotidiane di chi viaggia sui treni della tratta saronnese, tra ritardi, disagi e problemi di sicurezza.

Nel centro di Saronno un cavalletto pubblicitario è stato scagliato contro la vetrina di un negozio, causando danni. Non si esclude il gesto vandalico e sono in corso accertamenti.

E’ stata smantellata una banda accusata del furto di un furgone e di 200 friggitrici, per un colpo da decine di migliaia di euro. Dopo l’inseguimento, sono scattate le manette per tre persone.

Saronno si prepara ad accogliere l’Olympic Fringe Festival: performance, sport e creatività animeranno le strade e le piazze, con eventi diffusi per coinvolgere cittadini e turisti.

La Giöbia ha incantato piazza Libertà con l’esibizione infuocata dei Lux Arcana, noti per la loro partecipazione a Italia’s Got Talent, regalando al pubblico uno spettacolo di fuoco e atmosfera.