Varesotto

BESNATE – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi allo svincolo autostradale dell’A8, nel territorio comunale di Besnate. L’allarme è scattato alle 15.55 per uno scontro tra due autovetture avvenuto in fase di ingresso in autostrada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre una persona rimasta incastrata all’interno di uno dei veicoli coinvolti e a mettere in sicurezza le auto incidentate. Contestualmente sono arrivati anche i mezzi di soccorso sanitario.

Il bilancio dell’incidente è di tre persone ferite, tutte affidate alle cure dei sanitari: due sono state trasportate in codice verde, mentre una in codice giallo. Le condizioni dei feriti non risultano gravi. L’intervento si è svolto in tempi contenuti, ma l’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione in ingresso sull’autostrada durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto: una immagine dell’intervento dei vigili del fuoco)

29012026