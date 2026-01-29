Cronaca

ORIGGIO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri sull’autostrada A8 Milano–Varese, nel tratto compreso tra Lainate, Origgio e il bivio A8/A9. L’allarme è scattato alle 17.40 per uno scontro tra due autovetture.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte otto persone: due ragazze di 13 e 15 anni e sei uomini di 22, 24, 32, 47, 50 e 53 anni. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, con ambulanze della Croce Viola di Cesate e della Croce Azzurra di Caronno Pertusella, oltre a due automediche. Presenti anche gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco del comando di Milano.

Alcuni feriti sono stati trasportati in ospedale in codice verde, in particolare al presidio di Legnano, mentre altri sono stati valutati direttamente sul posto senza necessità di ricovero. Nessuna delle persone coinvolte risulta in pericolo di vita. L’intervento dei soccorsi si è concluso in tempi contenuti, ma l’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato dell’A8, in una fascia oraria già delicata per il traffico.

(foto archivio)

