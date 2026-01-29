Cronaca

LIMBIATE – Incendio nella mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio, all’interno del capannone di un’azienda in via Manara 2, a Limbiate. L’allarme è scattato poco dopo le 9.30.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da un cortocircuito alla centralina elettrica principale dell’azienda, situata nelle vicinanze della Sp44. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che con un rapido intervento sono riusciti a contenere l’incendio ed evitare la propagazione del fuoco ad altre aree dello stabilimento.

In via precauzionale è stata attivata anche un’ambulanza, ma fortunatamente non si sono registrati feriti né intossicati. La situazione è tornata sotto controllo nel giro di breve tempo, con l’area messa in sicurezza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

29012026