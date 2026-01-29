Altre news

SARONNO – Giovedì 29 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta in prevalenza poco nuvolosa, con il transito di alcune nubi sparse soprattutto nelle prime ore del mattino. Non sono attese precipitazioni durante l’arco della giornata.

Le temperature si manterranno su valori invernali ma stabili, con una massima che raggiungerà i 9°C e una minima di circa 3°C nelle ore più fredde. I venti saranno deboli e proverranno da Ovest al mattino, tendendo a disporsi da Sud-Sudovest nel pomeriggio. Non risultano attive allerte meteo sul territorio saronnese.

Nel complesso, il tempo resterà asciutto e relativamente stabile, grazie all’ingresso di correnti più secche che favoriranno un graduale rasserenamento verso sera. La giornata sarà caratterizzata quindi da una nuvolosità variabile, ma senza particolari criticità.

In Lombardia, la situazione si presenta analoga nelle basse pianure occidentali, con condizioni generalmente poco nuvolose. Più variabile o coperto il cielo su pedemontane, Prealpi e settori alpini, dove sono previste deboli nevicate in mattinata, in esaurimento nel corso della giornata. Tendenza a schiarite diffuse in serata anche sul resto della regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

