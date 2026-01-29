Comasco

MOZZATE – Nel fine settimana appena trascorso il Comune di Mozzate ha promosso un momento di riflessione in occasione della Giornata della Memoria, dedicata alle vittime della deportazione, ai sopravvissuti e a tutte le persone che, con coraggio, si adoperarono per salvare vite umane.

L’iniziativa si è svolta in sala consiliare, spazio istituzionale scelto per ospitare un appuntamento dal forte valore simbolico e civile. Un’occasione per ricordare una delle pagine più drammatiche della storia contemporanea e per ribadire l’importanza della memoria come strumento di consapevolezza e responsabilità, soprattutto per le nuove generazioni. Attraverso il momento commemorativo, l’amministrazione comunale ha voluto rinnovare l’impegno a custodire il ricordo delle persecuzioni e delle deportazioni, sottolineando il valore della solidarietà, del rispetto e della difesa dei diritti umani. Un appuntamento sobrio ma significativo, inserito nel calendario delle iniziative istituzionali dedicate alla Memoria.

(foto: un momento dell’appuntamento che si è tenuto in sala consigliare)

