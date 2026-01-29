Città

VARESE – Si tiene oggi, giovedì 29 gennaio, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Casciago, il funerale di Giorgio De Wolf, architetto e figura di primo piano della politica locale, scomparso a pochi mesi dal compimento degli 81 anni. La notizia ha suscitato cordoglio in tutta la provincia di Varese e anche a Saronno, dove De Wolf era molto conosciuto per il suo impegno amministrativo e dove, anni fa, aveva ricoperto l’incarico di assessore comunale all’urbanistica.

Nella Città Giardino De Wolf era stato vicesindaco nella prima giunta di Palazzo Estense guidata da Attilio Fontana sindaco. In seguito aveva svolto anche il ruolo di assessore provinciale e vicepresidente a Villa Recalcati durante la presidenza di Marco Reguzzoni, contribuendo in modo significativo all’attività amministrativa del territorio.

A ricordarlo è stato anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che lo ha definito una persona perbene e un amministratore competente, sempre disponibile e attento ai bisogni della comunità, sottolineando il suo forte legame con Varese e con i cittadini.

