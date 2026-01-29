Cogliate

COGLIATE – Nessuna cerimonia, nessun evento, nessun segno pubblico. Martedì 27 gennaio la Giornata della Memoria è trascorsa senza iniziative istituzionali, una scelta che ha acceso la polemica politica e civica in paese.

A sollevare il caso è la lista civica Progetto in Comune, che in una nota parla apertamente di occasione mancata e di assenza di impegno da parte dell’amministrazione. “Ci sono date sul calendario che andrebbero cerchiate in rosso e rimarcate sul piano istituzionale e civile”, si legge nel documento.

Il confronto con i Comuni vicini è diretto. “Nei Comuni attorno a noi abbiamo visto spettacoli, mostre, commemorazioni legate alle Pietre d’inciampo. A Cogliate la notte più nera della partecipazione civica e dell’impegno istituzionale”, scrive la lista, sottolineando come altrove la ricorrenza sia stata occasione di riflessione collettiva.

Nel testo emerge anche una lettura più ampia del significato della ricorrenza. “In questo tempo, poi, in cui la Memoria si deve fare impegno concreto di fronte alla brutalità e alla barbarie che emerge, in qualsiasi angolo del mondo” prosegue la nota.

La critica si chiude con un richiamo al ruolo della comunità e delle istituzioni locali. “La vita di una comunità va costruita attorno a momenti significativi come la Giornata della Memoria. Perché la Memoria non è solo ricordare ciò che è stato ma chiederci chi vogliamo essere oggi, in un mondo sempre più segnato dalla crudeltà e dalla violenza”.

