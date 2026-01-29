Cronaca

SARONNO – Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi alla stazione ferroviaria di Saronno centro, in piazza Cadorna, dove un anziano è rimasto ferito a seguito di una caduta.

L’episodio si è verificato intorno alle 11.30, all’interno dello scalo ferroviario, quando un 96enne è caduto da una scala. Subito dopo l’incidente alcuni viaggiatori presenti e il personale ferroviario sono intervenuti per prestare i primi soccorsi e per richiedere l’intervento dei mezzi di emergenza.

Sul posto è arrivata a sirene spiegate un’ambulanza della Croce rossa di Misinto, che ha preso in carico l’anziano pensionato. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso. Dal nosocomio cittadino sono giunte notizie rassicuranti: nonostante l’età avanzata, l’anziano non è apparso in condizioni preoccupanti. L’episodio ha comunque destato preoccupazione tra i presenti, richiamando l’attenzione sull’importanza della sicurezza all’interno degli spazi della stazione, soprattutto per le persone più fragili.

