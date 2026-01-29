Cronaca

SARONNO – Disagi nella mattinata di ieri, mercoledì 28 gennaio, alla periferia della città, dove una bisarca impegnata nella consegna di alcune auto è rimasta infossata nella zona di via Brodolini, tra le vie Avogadro e Friuli, senza più riuscire a muoversi. Secondo una prima ricostruzione, il camionista, un uomo italiano di 50 anni, proveniva dalla vicina via Gorizia. Durante una manovra, risultata poi errata, il mezzo pesante si è bloccato, rimanendo impossibilitato sia ad avanzare sia a fare retromarcia.

Vista la difficoltà, il conducente ha chiesto l’intervento della polizia locale, che ha raggiunto il posto e ha allertato un carro attrezzi. Dopo le operazioni di recupero, la bisarca è stata rimessa sulla carreggiata e la situazione è tornata alla normalità.

La polizia locale sta ora verificando se il mezzo pesante fosse autorizzato a transitare in quelle vie e se le dimensioni del veicolo fossero compatibili con la viabilità della zona.

(foto archivio)

29012026