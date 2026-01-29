Cronaca

SARONNO – Negli ultimi giorni, i ladri hanno colpito 4 appartamenti del quartiere Aquilone, prendendo di mira palazzi della zona di via Petrarca. Un dettaglio che si ripete e che ha messo in allarme i residenti: per entrare in casa si sono arrampicati all’esterno utilizzando le grondaie, raggiungendo i balconi ai piani superiori. Tutti i colpi sono stati messi a segno all’imbrunire intorno alle 18,30.

Una volta arrivati all’altezza degli appartamenti, i malviventi hanno forzato e sfondato le finestre, introducendosi all’interno delle abitazioni. I furti sono avvenuti approfittando dell’assenza dei proprietari.

Il bottino, in tutti gli episodi, è stato limitato. I ladri hanno portato via solo un po’ di contante. Ben più pesanti, invece, i danni lasciati dietro di sé: infissi distrutti, finestre rotte e appartamenti messi a soqquadro, con costi di ripristino decisamente superiori a quanto rubato.

A scoprire i furti sono stati gli stessi residenti al rientro a casa, che hanno immediatamente dato l’allarme contattando le forze dell’ordine. L’ipotesi è che si tratti della stessa banda, vista la modalità d’azione identica in tutti e quattro i casi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09