Eventi

SARONNO – Domenica 1 febbraio, in concomitanza con la manifestazione della città di Saronno che si prepara all’accoglienza della Fiamma Olimpica, la piscina di Saronno accoglierà gli atleti partecipanti al Meeting Fisdir “Città di Saronno” giunto quest’anno alla 16esima edizione.

Evento dedicato ad atleti con disabilità intellettivo-relazionale della categoria promozionali, quest’anno raccoglie il considerevole numero di 175 atleti, in rappresentanza di 17 società provenienti da tutta la Lombardia, più la presenza gradita della squadra di Novara.

E’ questa la quarta prova del circuito Nord Cup 2025/26, serie di manifestazioni che consentono a tante persone con disabilità, che praticano nuoto con le proprie società, di gareggiare insieme e di condividere importanti momenti di socialità e di autonomia.

La Rari Nantes Saronno, con la collaborazione di Saronno Servizi Ssd e con il patrocinio del comune di Saronno, è pronta a tornare operativa con la rodata macchina organizzativa di volontari di tutte le età che saranno disponibili per garantire che l’evento si svolga nel migliore dei modi. Sono ben 13 i nuotatori della Rari Nantes Saronno che rappresenteranno i colori della città e che sicuramente sapranno ben evidenziare i progressi ottenuti durante le sedute di allenamento.

Le gare inizieranno alle 15 con questo programma: 25 farfalla, 25 dorso, 25 rana, 25 stile libero, staffette 4×50 mista femminili e maschili, 50 farfalla, 50 dorso, 50 rana, 50 stile libero, staffette 4×50 stile femminile e maschile. Seguiranno le premiazioni: saranno premiate le prime 6 società con le coppe del trofeo e tutti gli atleti con medaglie individuali. L’evento è aperto al pubblico.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09