SARONNO – Si terrà oggi pomeriggio alle 18 il sopralluogo della commissione mista Commercio, Sviluppo del territorio e Sicurezza in centro con la sindaca Ilaria Pagani e comandante della polizia locale Claudio Borsani convocato con soli un paio di giorni di anticipo e che ha dato fuoco alle polveri nella commissione Commercio e Sicurezza provocando uno scambio di mail e dure prese di posizione tra opposizione e maggioranza.

Dopo le polemiche sulle modalità di creazione della commissione e una prima seduta decisamente movimentata è scoppiata nuovamente la bagarre su temi come la partecipazione e il rispetto delle regole.

Ma andiamo con ordine con quello che è trapelato nelle ultime ore visto che ufficialmente non ci sono state comunicazioni in merito.

Tutto è iniziato martedì con la proposta di un sopralluogo serale nei punti considerati più sensibili della città. L’iniziativa, prevista per giovedì 29 gennaio con ritrovo in Comune alle 18, nasce come proposta informale avanzata durante l’ultima riunione e condivisa nei giorni scorsi attraverso messaggi WhatsApp, in attesa di una conferma ufficiale.

L’obiettivo del giro in città, promosso dal vicepresidente e commissario Davide Marzorati, è quello di osservare direttamente alcune zone ritenute critiche, insieme al sindaco e ai commissari disponibili. La comunicazione, arrivata a ridosso della data, ha però sollevato perplessità e critiche da parte di alcuni componenti della commissione, che hanno segnalato il poco preavviso e l’orario scelto come elementi penalizzanti per la partecipazione.

Dall’opposizione è stato sottolineato come fosse già stata richiesta una programmazione più condivisa, con convocazioni dalle 19 e con un anticipo di almeno 5-7 giorni. Forte il richiamo al regolamento del consiglio comunale, sottolineando che una convocazione con due giorni di preavviso non consentirebbe un’organizzazione adeguata. Diversi i consiglieri che hanno dichiarato la propria indisponibilità a partecipare per impegni lavorativi con il rammarico con l’occasione persa o la rabbia per lo scarso preavviso.

A chiarire la natura dell’iniziativa è intervenuto il presidente della commissione Silvio Cantoni, precisando come il sopralluogo non fosse una convocazione formale della commissione. Si tratta, ha spiegato, di un’attività esplorativa e volontaria, non soggetta ai termini regolamentari, pensata per raccogliere elementi utili prima di una seduta ufficiale. Cantoni ha anche assicurato che la convocazione formale della commissione avverrà successivamente, con il dovuto preavviso.

La polemica comunque non si è conclusa visto anche altri commissari hanno sottolineato che sopralluoghi di questo tipo andrebbero definiti in anticipo anche per permettere un lavoro più preciso e sistematico dei commissari.

