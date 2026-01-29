Saronno, visita guidata al Santuario con associazione Cantastorie
29 Gennaio 2026
SARONNO – Nuovo appuntamento con il progetto Chiese Aperte dell’associazione Cantastorie, che domenica 1 febbraio propone una visita guidata al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, in piazza Santuario. L’iniziativa si svolgerà alle 15.30 con turno unico.
La visita offrirà ai partecipanti l’occasione di esplorare con uno sguardo nuovo uno dei luoghi di culto più significativi della città, inserito in un percorso che valorizza due tra le chiese più importanti del territorio, mettendone in luce storia, arte e interventi di restauro. La partecipazione è a offerta libera, destinata alla manutenzione delle opere artistiche del santuario.
Durante l’incontro sarà inoltre possibile acquistare il primo volume della collana Chiese Aperte, “I Legnani a Saronno. Restauri in San Francesco”, pubblicato lo scorso Natale e già presentato nei mesi scorsi. L’iniziativa anticipa l’uscita del secondo volume, prevista per febbraio 2026.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09