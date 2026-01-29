Politica

MILANO – È stato approvato oggi in Consiglio regionale il progetto di legge “Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’art. 60 quater della l.r. 33/2009”. Favorevole anche il voto del gruppo del Partito Democratico.

“Questo provvedimento è un primo risultato di un percorso che parte da molto lontano” spiega il consigliere dem Samuele Astuti che ha sempre seguito il tema e che ha presieduto anche la Commissione d’inchiesta per la sicurezza sui luoghi di lavoro, richiesta dal gruppo del Pd e la cui relazione arriverà prossimamente in aula consiliare

“Oggi abbiamo votato una legge importante – commenta Astuti – ma purtroppo incompleta. Questa norma nasce, infatti, da un nostro ordine del giorno approvato durante l’assestamento di bilancio del 2024, che impegnava la giunta a realizzare una piattaforma digitale per tracciare e monitorare i percorsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel testo approvato oggi, però, manca ancora un elemento per noi fondamentale: il collegamento tra la formazione e il rischio specifico del singolo lavoratore”.

“Un elemento che abbiamo provato a inserire durante i lavori in commissione e su cui abbiamo insistito anche oggi – prosegue Astuti – attraverso un ordine del giorno, purtroppo bocciato, che chiedeva alla giunta di definire le caratteristiche della piattaforma, specificando e tracciando il rischio specifico legato al singolo lavoratore e rendendo queste informazioni visibili e utilizzabili anche dal lavoratore stesso, ad esempio attraverso l’inserimento nell’attestato di formazione”.

“Dispiace – aggiunge Astuti – che la maggioranza abbia scelto di respingere una proposta di buonsenso, che avrebbe reso la legge più completa ed efficace. Ora chiediamo con forza che il Consiglio regionale venga coinvolto nella definizione delle delibere attuative e che su questo passaggio si apra un vero confronto anche con sindacati e parti sociali. Siamo inoltre preoccupati per il funzionamento della piattaforma telematica, visti i precedenti non certo incoraggianti di Regione Lombardia, soprattutto in ambito sanitario. Per questo vogliamo essere coinvolti: per garantire alle lavoratrici e ai lavoratori non solo una piattaforma funzionante, che sarebbe il minimo, ma uno strumento davvero efficace nella capacità di monitoraggio e di innalzamento della qualità della formazione”.

“Ma c’è un altro tema che non può più essere ignorato – conclude Astuti –: tempo fa questo Consiglio ha approvato un ordine del giorno per istituire un fondo da tre milioni di euro sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Di quel fondo si sono perse le tracce. Se davvero diciamo che la sicurezza è una priorità, allora devono tornare ad essere centrali anche le risorse per renderla concreta”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09