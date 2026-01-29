iltra2

TRADATE – Due incidenti stradali si sono verificati nella giornata di ieri sulle strade di Tradate, entrambi con l’attivazione dei soccorsi e il trasporto in ospedale delle persone coinvolte, fortunatamente senza conseguenze gravi.

Il primo episodio è avvenuto alle 7.10 in via Bruno Passerini, dove una ragazza di 17 anni è stata investita mentre si trovava a piedi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso su attivazione della Soreu dei Laghi, con l’invio di un’ambulanza della Croce rossa. La giovane è stata presa in carico in codice giallo e trasportata all’ospedale di Tradate. Per gli accertamenti e i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno.

Il secondo incidente si è verificato alle 12.15 in via Ruggero Leoncavallo, all’altezza del civico 14. In questo caso si è trattato di una caduta da bicicletta che ha coinvolto una donna di 63 anni. Anche per lei è stato attivato un intervento in codice giallo, con l’arrivo di un’ambulanza base della Croce rossa. La donna è stata trasportata all’ospedale di Tradate. Sul posto sono intervenuti nuovamente i carabinieri della Compagnia di Saronno.

In entrambi i casi le condizioni delle persone soccorse non sono apparse tali da far temere per la vita, ma gli episodi riaccendono l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto nelle prime ore del mattino e nelle zone urbane più frequentate.

